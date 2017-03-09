Гаваї оскаржили в суді антиміграційний указ Трампа
Гаваї стали першим штатом, який звернувся до суду з вимогою скасувати новий указ президента США Дональда Трампа, яким був заборонений в'їзд до країни громадян шести переважно мусульманських країн.
Влада штату вважає, що указ зашкодить мусульманському населенню, розвиткові туризму та іноземним студентам. "Гаваї - особливий штат, тому що протягом усієї своєї історії він був влаштований на уникнення дискримінації (...)", - прокоментував позов генеральний прокурор штату Даг Чин, як повідомляє DW.
За його словами, 20 відсотків населення штату та така ж частка найманих працівників народилися за кордоном, а 100 тисяч жителів не мають громадянства США.
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Перше слухання за цим позовом у федеральному суді в Гонолулу відбудеться 15 березня, напередодні вступу в дію указу американського президента.
Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп підписав перший антиміграційний указ 27 січня, але 4 лютого його за рішенням суду призупинив Державний департамент США. 6 березня президент США підписав новий указ, яким заборонив в'їзд до США громадянам Ірану, Лівії, Сирії, Сомалі, Судану та Ємену. 90-денна заборона на в'їзд не стосується тих, хто вже має чинні американські візи. Документ також призупиняє на 120 днів прийом країною біженців.