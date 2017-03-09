Гаваї оскаржили в суді антиміграційний указ Трампа

Влада штату вважає, що указ зашкодить мусульманському населенню, розвиткові туризму та іноземним студентам. "Гаваї - особливий штат, тому що протягом усієї своєї історії він був влаштований на уникнення дискримінації (...)", - прокоментував позов генеральний прокурор штату Даг Чин, як повідомляє DW.

За його словами, 20 відсотків населення штату та така ж частка найманих працівників народилися за кордоном, а 100 тисяч жителів не мають громадянства США.

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Перше слухання за цим позовом у федеральному суді в Гонолулу відбудеться 15 березня, напередодні вступу в дію указу американського президента.

Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп підписав перший антиміграційний указ 27 січня, але 4 лютого його за рішенням суду призупинив Державний департамент США. 6 березня президент США підписав новий указ, яким заборонив в'їзд до США громадянам Ірану, Лівії, Сирії, Сомалі, Судану та Ємену. 90-денна заборона на в'їзд не стосується тих, хто вже має чинні американські візи. Документ також призупиняє на 120 днів прийом країною біженців.