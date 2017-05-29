"Приходить до тями": ЗМІ розповіли про повернення Аріни Гранде в Манчестер після теракту на її концерті

Амеріканская співачка Аріана Гранде має намір повернутися в Манчестер, де стався теракт на її концерті. Співачка хоче дати благодійний концерт, кошти від якого підуть постраждалим і сім'ям жертв терористичного акту, що стався під час її концерту.

"Я хочу сказати спасибі моїм колегам-музикантам і друзям за те, що вони були частиною нашого вираження любові до Манчестеру. Я поділюся деталями з вами, як тільки все підтвердиться", - написала співачка на своїй сторінці в соціальних мережах. Вона також подякувала шанувальникам за підтримку і за збір коштів постраждалим від вибуху, передає CNN.

Співачка зазначила одну з онлайн-кампаній, під час якої було зібрано понад 2 млн доларів. "Співчуття, доброта, любов, сила і єдність, які ви показали один до одного протягом цього тижня прямо протилежні жахливим намірам", - написала Гранде.

Вона закликала своїх прихильників не піддаватися страхам. "Нашою відповіддю на це насильство має стати наближення один до одного, щоб допомогти один одному, щоб більше любити, голосніше співати і бути добрішими і благородними в житті ніж раніше", - зазначила співачка.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, американська співачка Аріана Гранде, яка виступала на "Манчестер Арені" в день теракту, скасувала залишок свого європейського турне через трагедію.

Як не дивно, цей вчинок не зустрів розуміння у значної частини її слухачів. Гранде звинуватили в тому, що вона "прогнулася під терористів". За словами оточення співачки, зараз вона психологічно зламана і знаходиться в істериці після вибуху на її концерті в Манчестері, тому неготова виступати для кого небудь.

Гранде і її команда переглянуть гастрольний графік, поки виконавиця не прийде в себе. В результаті вибуху на концерті в Манчестері загинули 22 людини.