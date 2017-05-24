"Заплакана і розбита": в мережі вперше показали Аріану Гранде після теракту на концерті в Манчестері (фото)
Співачка повернулася додому до Флориди.
Пригнічену американську співачку Аріану Гранде, під час концерту якої стався теракт, вдалося зняти папарацці.
Як повідомляє The Daily Mail, фото були зроблені вже в місті Бока-Ратон (Флорида), коли співачка прилетіла додому.
Поп-зірка вийшла з приватного літака з заплаканим обличчям. Її зустрічав бойфренд, американський репер Мак-Міллер і всіляко намагався втішити. Він також спробував підтримати матір 23-річної співачки Джоан.
Обидві жінки були одягнені в чорне. Їх чекав позашляховик, готовий доставити зірку в будинок родича в сусідньому закритому селищі.
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Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, співачка призупинила свій європейський тур Dangerous Woman на невизначений термін. Концерти Аріани Гранде, крім Великобританії, повинні були відбутися в таких країнах як Бельгія, Польща, Німеччина і Швейцарія.
За словами оточення співачки, зараз вона психологічно зламана і знаходиться в істериці після вибуху на її концерті в Манчестері, тому неготова виступати для кого небудь. У результаті Гранде і її команда переглянуть гастрольний графік, поки виконавиця не прийде до тями.