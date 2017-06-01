У Сенаті США запропонували посилити санкції проти Росії

Два сенатора Конгресу США запропонували посилити санкції проти Росії через її дій в Україні та Сирії, а також вторгнення в кіберсистеми Сполучених Штатів. Про це повідомляє Bloomberg.

Авторами відповідного законопроекту виступили сенатор-республіканець Майкл Крейпо, що представляє штат Айдахо, і демократ Шеррод Браун, що представляє штат Огайо.

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За їх словами, законопроект дозволить ввести широкомасштабні нові санкції, які накладають обмеження на різні сектори російської економіки, що включають видобуток корисних копалин, металургію та залізничні перевезення.

Законопроект кодифікує і посилює існуючі санкції, зазначені у виконавчих указах, включаючи обмеження, що впливають на енергетичні проекти РФ і боргове фінансування в ключових секторах економіки.

«Незважаючи на існуючі санкції, Росія як і раніше є ворожою, впертою державою, яка посилює свою військову діяльність, пов'язану з кібер-інформаційних шпигунством, і дотримується економічної тактики, спрямованої на те, щоб завдати шкоди США і вбити клин між ними та їх союзниками», — йдеться в коментарі до нового законопроекту.

Питання про санкції щодо Росії група сенаторів в обох партіях підняли після того, як розвідувальне співтовариство оголосило в січні про своєму висновку, що Росія втрутилася в вибори президента США в 2016 році.