У Сенаті США запропонували посилити санкції проти Росії
Нові санкції накладають обмеження на різні сектори російської економіки, що включають видобуток корисних копалин, металургію та залізничні перевезення.
Два сенатора Конгресу США запропонували посилити санкції проти Росії через її дій в Україні та Сирії, а також вторгнення в кіберсистеми Сполучених Штатів. Про це повідомляє Bloomberg.
Авторами відповідного законопроекту виступили сенатор-республіканець Майкл Крейпо, що представляє штат Айдахо, і демократ Шеррод Браун, що представляє штат Огайо.
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За їх словами, законопроект дозволить ввести широкомасштабні нові санкції, які накладають обмеження на різні сектори російської економіки, що включають видобуток корисних копалин, металургію та залізничні перевезення.
Законопроект кодифікує і посилює існуючі санкції, зазначені у виконавчих указах, включаючи обмеження, що впливають на енергетичні проекти РФ і боргове фінансування в ключових секторах економіки.
«Незважаючи на існуючі санкції, Росія як і раніше є ворожою, впертою державою, яка посилює свою військову діяльність, пов'язану з кібер-інформаційних шпигунством, і дотримується економічної тактики, спрямованої на те, щоб завдати шкоди США і вбити клин між ними та їх союзниками», — йдеться в коментарі до нового законопроекту.
Питання про санкції щодо Росії група сенаторів в обох партіях підняли після того, як розвідувальне співтовариство оголосило в січні про своєму висновку, що Росія втрутилася в вибори президента США в 2016 році.