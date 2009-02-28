У Греції з-під арешту звільнено судно Укррічфлоту "Василь Боженко"

Судно „Василь Боженко” української судноплавної компанії „Укррічфлот” учора звільнено з-під арешту і прямує за визначеним курсом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію, отриману від посольства України в Грецькій Республіці.

Як повідомляв УНІАН, у Греції на острові Крит в порту м. Іракліо 25 лютого турецькою компанією „Beyaz Marti Petrol Ticaret Ve Denizcilik LTD STI” у зв’язку із заборгованістю в оплаті пального арештовано судно „Василь Боженко” української судноплавної компанії „Укррічфлот”.