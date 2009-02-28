В Австралії спалахнули нові пожежі: закрито 190 шкіл і 146 дитсадків

На півдні Австралії спалахнули нові лісові пожежі. Основний удар вогняної стихії припав на міста Фрамлінхем і Тімбун, передає ІТАР-ТАСС.

Роботу пожежників ускладнюють погодні умови. За прогнозами синоптиків, найближчими днями стовпчик термометра підвищиться до позначки в 40 градусів. Швидкість поривів вітру вже досягає позначки в 50 км на годину.

Оголошено надзвичайний стан. Закрито 190 шкіл і 146 дитячих садків. Місцева влада звернулася до жителів охоплених пожежами районів із проханням терміново залишити свої будинки або якимось іншим чином ретельно підготуватися до захисту своєї власності.