У аеропорту "Внуково" більше 7 годин затримують рейси Sky Express

У московському аеропорту "Внуково" на невизначений час затримують рейси авіакомпанії Sky Express, повідомляє “5-й канал”.

Пасажири пройшли реєстрацію, і вже понад 7 годин чекають вильоту. Затримують рейси з Москви в Екатеринбург, Пермь, Челябінськ і Тюмень. Зали очікування переповнені. Людям роздали талони на харчі на 300 російських рублів. Утім, враховуючи ціни в буфеті, цих грошей надовго не вистачить. Про розміщення в готелях поки не йдеться. Затримується і приліт літаків цієї авіакомпанії з регіонів. Багато пасажирів, які купили квитки на рейси Sky Express, прилітають до Москви рейсами інших авіакомпаній. Представник авікомпанії Віталій КОРЕНЮГІН повідомив, що напередодні на повітряних суднах виявили пошкодження. Зараз їх намагаються полагодити. За словами В.КОРЕНЮГІНА, до кінця дня проблеми мають вирішити.