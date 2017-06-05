Переслідування геїв у Росії: ФСБ намагалася завербувати дагестанця, погрожуючи розкрити його орієнтацію

Салафіт з Дагестану на ім'я Руслан заявив в інтерв'ю «Кавказького вузла», що співробітники спецслужб, імовірно, ФСБ намагалися завербувати його для роботи в Сирії, шантажуючи відеозаписом особистого характеру.

26-річний Руслан розповів, як в 2013 році кілька чоловіків у цивільному зупинили його на вулиці в Дербенті і відвезли в готель. В одному з номерів Руслана розпитували про його знайомих-салафітів і сексуальну орієнтацію.

Там йому показали відеозапис, на якій він зображений з іншим чоловіком. Співробітники спецслужб пригрозили, що, якщо він відмовиться співпрацювати, то всі люди з його телефонної книжки і друзі у «ВКонтакте» дізнаються про його орієнтацію.

Силовики запропонували Руслану розповісти про «потенційних терористів» з числа його знайомих, однак той відмовився. У ході бесіди чоловік дізнався, що його хочуть відправити в Сирію, щоб «іноді когось зустрічати, проводжати».

Після зустрічі в готелі силовики відпустили Руслана, давши йому п'ять днів на роздуми. Незабаром чоловік поїхав у Туреччину через Азербайджан. Через півроку після втечі Руслан зв'язався з чоловіком, з яким його сфотографували на компрометуючому відео, і з'ясував, що спецслужби погрожували цій людині вбивством.

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У квітні 2017 року «Новая газета» повідомила, що в Чечні затримали близько 100 чоловіків за підозрою в одностатевих сексуальних відносинах. Стверджувалося, що їх тримають у секретних тортур у в'язницях. Десятки людей убито. Глава Чечні Рамзан Кадиров і МВС республіки спростували цю інформацію.