Поліція відпустила всіх затриманих у справі про теракт в Лондоні

Поліція Великобританії відпустила всіх затриманих у справі про теракт в центрі Лондона без пред'явлення звинувачень, передає Reuters.

«Всіх заарештованих у зв'язку з терактом на Лондонському мосту відпустили без пред'явлення звинувачень», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у зв'язку з подією було затримано 12 осіб.

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Напередодні британська поліція відпустила одного з 12 затриманих у зв'язку із терактом в центрі Лондона.

Пізно ввечері 3 червня автомобіль врізався в натовп на Лондонському мосту. Після цього троє терористів вийшли з автомобіля і напали з ножами на перехожих. В результаті теракту загинули сім осіб, ще 48 отримали поранення. Терористи були ліквідовані на місці.