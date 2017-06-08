У Британії стартували позачергові парламентські вибори

У Британії сьогодні стартували позачергові парламентські вибори. Про це повідомляє ВВС.

Голосування починається о 7:00 ранку за місцевим часом (9:00 за Києвом) на більш ніж 40 тисячах виборчих дільниць по всій країні. Голосування триватиме до 22:00 за місцевим часом. Після цього почнеться підрахунок голосів.

У Британії зареєстровано 46,9 млн виборців, які оберуть 650 членів парламенту. Явка на виборах у 2015 році, коли консерватори отримали 331 місце в парламенті з 650, склала 66,4%.

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Попередні вибори в парламент відбулися в 2015 році. Вибори в 2017 році - позачергові.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Терези Мей, провести вибори в червні - це єдиний спосіб забезпечити стабільність перед початком Brexit.