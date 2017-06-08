У Великобританії явка на парламентських виборах вкрай низька (відео)

Сьогодні Великобританія обирає новий парламент. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За результатами голосування буде визначено, хто очолить уряд. Дільниці відкрилися ще о сьомій ранку за місцевим часом. Втім, віддати свій голос британці не поспішають.

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У Великобританії явка на парламентських виборах вкрай низька.

Як повідомлялося, на виборах оберуть 650 членів парламенту. За словами прем'єр-міністра Терези Мей, провести вибори в червні - це єдиний спосіб забезпечити стабільність перед початком Brexit.