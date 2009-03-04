У Москві горіла будівля ФСБ

Пожежа сталася в будівлі ФСБ у центрі Москви, повідомив РІА "Новости" представник управління інформації МНС РФ.

"Повідомлення про пожежу в адміністративній будівлі ФСБ, розташованій у великому Кісєльному провулку, 13/15 надійшло в службу "01" о 8.30 (мск). З`ясувалося, що на другому поверсі сталося займання на площі 6 квадратних метрів", - сказав співбесідник агентства.

Пожежа була ліквідована о 9.08, потерпілих немає. Наразі причини займання встановлюються.