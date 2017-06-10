Підведені підсумки парламентських виборів у Великобританії

У Великобританії підведені підсумками дострокових парламентських виборів, консерватори набрали найбільше голосів, повідомляє «Бі-бі-сі».

Наголошується, що за підсумками підрахунку даних по всіх виборчих округах Консервативна партія отримала 318 мандатів, їхні головні суперники — лейбористи — 262.

Читайте такожТрамп назвав "дивовижними" результати виборів в Британії

Далі в списку йдуть Шотландська національна партія — 35, Ліберал-демократична — 12, Демократична юніоністська — 10, соціалістична «Шинн Фейн» з Північної Ірландії — 7, Лівоцентристська партія Уельсу — 4, а Партія зелених — 1.

Так як ні одна партія не набрала більше половини мандатів, то виникла ситуація «підвішеного парламенту» і необхідність створення коаліцій.

Прем'єр-міністр Тереза Мей заявила про плани співпраці Консервативної партії з північноірландською Демократичною юніоністською партією.