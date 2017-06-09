Мей у новому уряді залишить п'ять ключових міністрів на своїх посадах

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Тереза Мей збереже п'ять ключових міністрів на своїх посадах в новому уряді. Про це повідомляє офіційний сайт британського уряду.

Читайте такожВибори у Британії: Мей попросить у королеви дозволу сформувати урядЗокрема, зазначається, що свої посади збережуть Філіп Хеммонд на чолі Міністерства фінансів (Канцлер казначейства), Ембер Радд на чолі Міністерства внутрішніх справ (Державний секретар департаменту внутрішніх справ) та Борис Джонсон на чолі зовнішньополітичного відомства (Державний секретар у закордонних справах і справах Співдружності).

Також, Девід Девіс продовжить обіймати посаду Державного секретаря, відповідального за вихід Британії з Європейського Союзу, а

Майкл Феллон і надалі відповідатиме за Міністерство оборони (Державний секретар з питань оборони Сполученого Королівства).

У зв'язку з цим повідомленням, Борис Джонсон у Twitter написав: "Задоволений бути знову призначеним на посаду секретаря у закордонних справах. Дуже багато величезної роботи треба зробити для найкращої країни на Землі. Давайте відстоювати глобальну Британію".

Як повідомляв УНІАН, Мей заявила, що після дострокових виборів до Палати громад і надалі залишатиметься на чолі британського уряду та розпочне переговори про вихід з Європейського Союзу через 10 днів.

"Я щойно зустрілася з її величністю Королевою. І я тепер формуватиму уряд. Уряд, який забезпечить упевненість та вестиме далі Британію у цей критичний момент для нашої країни", - наголосила Мей.

"Цей уряд керуватиме країною на шляху вирішальних переговорів щодо виходу Британії з Європейського Союзу, які розпочнуться через 10 днів, та виконає волю британського народу щодо виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу", - заявила прем’єр-міністр.