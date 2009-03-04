Хто очолить НАТО?

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський має намір боротися за посаду генерального секретаря НАТО, повідомив РІА “Новости” співрозмовник з МЗС Польщі.

Посольства Польщі за кордоном одержали спеціальну інструкцію, в якій ідеться про необхідність збору інформації в країнах-членах Північноатлантичного альянсу та оцінку шансів Сікорського бути обраним на посаду генсека НАТО, сказав співрозмовник агентства.

Наприкінці січня Сикорській заявив журналістам, що не боротиметься за посаду Генерального секретаря Північноатлантичного альянсу. Проте нещодавно глава польського МЗС відвідав Вашингтон і зустрічався з держсекретарем США Хілларі Клінтон.

"Найімовірніше, під час поїздки в США, Сікорській і вирішив позмагатися за крісло шефа альянсу", - зазначив співрозмовник.

Європейські ЗМІ називали Радослава Сікорського найвірогіднішим кандидатом на посаду генсека альянсу.

Термін повноважень чинного Генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп Схеффера, який вступив на посаду в січні 2004 року, закінчується 31 липня.