Переговори щодо "брексіту" можуть перенести через пожежу в Лондоні

Британські консерватори і Демократична юніоністська партія, які проводять переговори про співпрацю в парламенті, вирішили відкласти оголошення про результати діалогу через пожежу в житловому будинку на заході Лондона.

Представники Консервативної партії та ДЮП вирішили, що зараз невідповідний момент для оприлюднення деталей угоди між партіями. Про це Бі-бі-сі розповіли джерела в Демократичній юніоністській партії.

За даними джерел, консерваторам і ДЮП вдалося узгодити багато умов співпраці і зараз переговори перебувають на завершальній стадії, коли сторони уточнюють деталі угоди.

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Імовірно, про результати переговорів торі і ДЮП буде оголошено в кінці тижня. Це означає, що початок переговорів про вихід Британії з Євросоюзу також, швидше за все, буде перенесено на більш пізній термін.

Раніше міністр виходу з Євросоюзу Девід Девіс заявляв, що, хоча в світлі поганих результатів виборів для консерваторів значну частину програмних обіцянок доведеться переглянути, сам "брексіт" переглянутий не буде. Міністр додав, що має намір почати переговори з "брексіту" з представниками ЄС вже наступного тижня.

Дострокові парламентські вибори в Британії, оголошені прем'єр-міністром Терезою Мей, були покликані посилити позиції правлячої партії в парламенті, проте привели до протилежного результату. Консерватори хоча і залишилися найбільшою партією в нижній палаті, однак втратили 12 мандатів, а разом з ними і парламентську більшість, необхідну для формування уряду.

Однак більшості не набрали і інші партії, і тоді заговорили про "підвішений парламент", коли жодна партія не може приймати рішення самостійно, без підтримки інших. Таке в Британії траплялося лише двічі за останні 100 років.

Таким чином, партія, яку очолює прем'єр-міністр Тереза Мей, була змушена шукати союзника по правлячій коаліції.

Пожежа в багатоповерховому житловому будинку в британській столиці почалася в ніч на середу і триває вже кілька годин. Пожежники повідомляють, що є загиблі, проте їхня точна кількість поки невідома. За даними місцевої влади, до 600 осіб могли перебувати в будівлі у момент спалаху.