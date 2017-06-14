В Лондоні через пожежу госпіталізували 64 людини, 20 - у критичному стані

В результаті масштабної пожежі у багатоповерхівці до лікарень Лондона доставлено 64 осіб, 20 з них перебувають у критичному стані. Про це повідомляє медична служба Лондона у Twitter.

"Після ранкового інциденту з пожежею у багатоповерхівці Grenfell Tower, на заході Лондона, ми надаємо медичну допомогу та доставили 64 пацієнтів до шести лікарень Лондона, де 20 пацієнтів перебувають зараз у критичному стані", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у поліції Лондона наразі підтверджують смерть шістьох осіб внаслідок пожежі багатоповерхівки.

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Вважається, що коли вогонь почав палати, у 120 квартирах 24-поверхового будинку Grenfell Tower перебували до 600 людей. Також не відомо, скільком особам вдалося самостійно вибратися із палаючої будівлі.