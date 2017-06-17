У Лондоні спалахнули стихійні акції протесту після пожежі

У Лондоні спалахнули стихійні демонстрації протесту, учасники яких висловлюють невдоволення діями влади і вимагають справедливості і пояснення причин пожежі в багатоповерховому будинку "Гренфелл-тауер", повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Кілька десятків людей у п'ятницю вдень ненадовго увірвалися в будівлю муніципалітету Кенсінгтона і Челсі, у веденні якого знаходиться згоріла будівля, з вимогою негайно надати допомогу жертвам пожежі.

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Натовпи протестуючих зібралися також у громадському центрі, в якому прем'єр-міністр Тереза Мей проводила зустріч з постраждалими від пожежі, демонстрації відбулися також у резиденції прем'єр-міністра на Даунінг-стріт.

Кілька сотень людей також зупинилися перед головною будівлею Бі-бі-сі в центрі Лондона з плакатами "Справедливість для Гренфелл", провели хвилину мовчання в пам'ять про загиблих, після чого рушили далі.

Тереза Мей розпорядилася виділити 5 млн фунтів стерлінгів на купівлю одягу, продовольства і предметів першої необхідності для постраждалих.

В даний час, за офіційними даними, під час пожежі загинуло щонайменше 30 осіб, проте це не остаточна цифра і, найімовірніше, як кажуть представники влади, зросте, оскільки в загальній складності близько 70 людей вважаються зниклими без вести.

За словами поліції, поки немає ніяких вказівок на те, що пожежа сталася в результаті навмисного підпалу.