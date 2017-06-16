Мер Лондона вимагає від Мей даних про зниклих безвісти при пожежі

Мер Лондона Садік Хан звернувся з листом до прем’єр-міністра країни Терези Мей з низкою вимог, серед яких – надати повну інформацію про зниклих безвісти внаслідок пожежі в житловій багатоповерхівці, передає "ЄвроПравда" з посиланням на BBC.

Читайте такожКількість жертв пожежі в Лондоні різко зрослаМер Лондона вимагає надати повну інформацію родинам та друзям людей, яких після пожежі вважають зниклими безвісти. "Через відсутність інформації горе громади ще більше посилилось", - зазначив Садік Хан.

Він також закликав надати підтримку потерпілим жителям багатоповерхівки, адже частина мешканців, що втратили квартири, досі ночують у спортивному центрі Вествей.

Як повідомляв УНІАН, за даними видання The Sun під час пожежі у лондонській багатоповерхівці зникли безвісти щонайменше 65 людей. За останніми даними, на третій день після пожежі офіційно загиблими вважають 30 осіб.