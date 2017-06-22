Туск оцінив складність переговорів щодо Brexit

Президент Європейської Ради Дональд Туск назвав переговори про вихід Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з Європейського Союзу найбільш складним процесом, до якого ЄС добре підготовлений.

Про це президент Європейської Ради заявив на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Брюсселі.

"Як ми знаємо, переговори щодо Brexit розпочалися три дні тому. Це найбільш складний процес, до якого ЄС добре підготовлений. Ми можемо чути різні прогнози, які лунають від різних людей щодо можливих наслідків цих переговорів - жорсткий Brexit, м'який Brexit або жодної угоди", - сказав Туск.

При цьому він розповів, що деякі його британські друзі питають, чи можна Brexit повернути у зворотній напрямок, щоби Британія залишилася членом Євросоюзу.

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"Я сказав їм, що насправді, Європейський Союз було побудовано на мріях, які здавалося було неможливо досягнути. Тому, хто знає? Ви можете сказати, що я мрійник, але я не єдиний", - заявив Туск.

Як повідомляв УНІАН, під час першого дня переговорів щодо виходу Великобританії зі складу Європейського Союзу у понеділок, 19 червня, представники Лондона та Брюсселя погодили ключові пріоритети на переговорах, а також план роботи на найближчі кілька місяців.

Сторони узгодили розклад наступних чотирьох раундів переговорів, які відбуватимуться упродовж одного тижня кожного з чотирьох наступних місяців. Чергові етапи переговорів розпочнуться 17 липня, 28 серпня, 18 вересня та 9 жовтня та триватимуть один тиждень щомісяця. Сторони зосередяться на ключових питаннях, пов'язаних з виходом Великої Британії з ЄС. Зокрема, як йдеться у затвердженому під час сьогоднішньої зустрічі документі, під час наступних етапів переговорів обговорюватимуться питання прав громадян ЄС, які живуть у Британії, та британців, які проживають в ЄС, фінансові зобов'язанні Лондона перед ЄС, а також питання кордону між Сполученим Королівством та ЄС на острові Ірландія.

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей на саміті ЄС цього тижня внесе пропозицію щодо майбутнього статусу громадян Євросоюзу в Сполученому Королівстві. Велика Британія виходить зі спільного ринку ЄС та митного союзу, аби мати можливість укласти угоди про вільну торгівлю з країнами поза межами ЄС.