РФ відкликає свого посла з США на тлі розслідувань його контактів з радниками Трампа - BuzzFeed

Російська Федерація відкликає свого посла Сергія Кисляка з Вашингтона.

Про це повідомляє американське видання BuzzFeed News з посиланням на три джерела.

Видання зазначає, що рішення повернути Кисляка до Росії замість того, щоби призначити його на керівну посаду в Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку, як про це повідомляло раніше декілька ЗМІ, з'явилося на тлі розслідувань ФБР та Конгресом контактів російського дипломата з головними радниками Дональда Трампа під час виборчої кампанії у 2016 році.

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Разом з тим сказано, що відхід Кисляка давно вже очікувався, але у Москві не підтверджували дату його від'їзду. Водночас, бізнес-рада США-Росія організовує прощальний вечір з послом Кисляком, який повинен відбутися 11 липня у готелі St. Regis.

Речник міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова у понеділок сказала, що Кисляк, який працює в США вже 9 років, увійде в історію як людина, яка зробила усе можливе для розвитку двосторонніх відносин, навіть у найбільш складні часи.