Зокрема, інструктори Королівських ВПС навчали пілотів загального керування літаком.

У Великій Британії вже 200 українських авіаторів пройшли підготовку перед навчанням на винищувачах F-16.

Про це повідомляє посольство Великої Британії в Києві. Зазначається, що підготовка українців проходить в рамках Операції "Інтерсторм".

"200 українських авіаторів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великій Британії перед навчанням на F-16. Інструктори Королівських ВПС навчали пілотів загального керування літаком, польоту за приладами, навігації на низьких висотах та польоту у складних формуваннях", – йдеться у повідомленні.

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F-16 в Україні: ви могли це пропустити

Влітку 2024 року Україна отримала перші винищувачі F-16 від західних партнерів. 4 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що вони вже виконують завдання в українському небі.

На жаль, є і втрати. Відомо, що під час масованого ракетного обстрілу 26 серпня Україна втратила американський винищувач F-16. Тоді загинув український пілот, що підтвердили в Генштабі ЗСУ.

Згодом стало відомо, що загинув льотчик Повітряних Сил Збройних сил України Олексій Месь. 26 серпня український захисник вступив у свій останній бій, знищивши три крилаті ракети та один ударний безпілотний літальний апарат.

Відтоді Україна отримала більше винищувачів F-16 – зокрема, від Данії. Водночас Бельгія не поставила обіцяні літаки до кінця 2024 року. Серед причин називалися відсутність запчастин і підготовлених українських пілотів, а також затримки поставок F-35 на заміну в саму Бельгію.

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