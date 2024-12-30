У Міноборони назвали погрози частиною пропагандистської кампанії проти західних країн.

У Росії заявили, що передача Данією другої партії винищувачів F-16 "провокує подальшу ескалацію" війни в Україні.

У коментарі РІА Новини глава міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав, що рішення Копенгагена змушує Російську Федерацію "вживати адекватних заходів", зокрема військово-технічного характеру.

Міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен у коментарі TV2 відповів, що такі заяви спрямовані на залякування країн, які підтримують боротьбу України за свою свободу:

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"Важливо сказати данському населенню, що прямої військової загрози для Данії з боку Росії не існує. Ми є членом НАТО - великої парасольки безпеки, - яка заснована на тому, щоб бути в змозі допомогти нам у разі виникнення конфлікту".

Він припускає, що росіяни можуть погрожувати саботуванням поставок зброї та навчання українських пілотів на території країни. За його словами, це тільки доводить, що Данія і Європа повинні підтримувати Україну.

Міністр закордонних справ країни Ларс Лекке Расмуссен повідомив у мікроблозі X, що Лавров не вперше "брязкає зброєю":

"Я сприймаю це з великим спокоєм. Цілком законно підтримувати здатність України захищати себе, і ми будемо продовжувати нашу підтримку. Росія тут є агресором".

Допомога Україні від Данії

Країна від початку повномасштабної війни надає Україні підтримку. Цьогоріч президент Володимир Зеленський і прем'єр Метте Фредеріксен підписали угоду про безпекову співпрацю.

Данія передає українській армії військову допомогу, а також ухвалила рішення про передачу 19 американських винищувачів F-16. Перші шість уже на території країни.

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