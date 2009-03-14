Бразилія, Росія, Індія, Китай незадоволені своїм становищем в МВФ

Країни БРІК (Бразилія, Росія, Індія, Китай) закликають закінчити процес перегляду квот участі в Міжнародному валютному фонді (МВФ) до січня 2011 року, зазначається в спільному комюніке за підсумками другої зустрічі міністрів фінансів країн БРІК, що відбулась у п`ятницю у Великій Британії.

"Ми вважаємо, що ресурси МВФ явно неадекватні і повинні бути значно збільшені через різні канали. Запозичення повинні бути тимчасовим переходом до постійного збільшення квот, оскільки Фонд є інституцією, заснованою на квотах. Тому ми закликаємо до завершення подальшого загального перегляду квот до січня 2011 року", - наголошується в документі.

Країни БРІК виступають за перегляд ролі МВФ та його мандата з метою адаптації до нової глобальної грошової та фінансової архітектури.

Міністри БРІК також закликали до негайних дій щодо розподілу голосів і представництва країн в МВФ для кращого відображення реального економічного впливу держав.

"Новий баланс представництва в Раді керівників і Міжнародному валютному фінансовому комітеті повинен привести до рівнішого представництва країн-учасниць", - зазначено в комюніке.

Міністри вважають необхідною швидку активізацію нової моделі поповнення фонду коштами, зокрема за рахунок прискорення процесу продажу частини золотого запасу МВФ.

Наразі більшість голосів в МВФ належать США (17%), а сукупна участь країн Європи становить близько третини, причому такі порівняно невеликі країни як Ірландія і Голландія мають стільки ж і навіть більше голосів, ніж Китай (3,7% голосів) і Індія (1,9%). Квота Росії в МВФ становить 2,7% голосів.

РІА “Новости”