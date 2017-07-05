Конгресмен-республіканець потрапив у скандал через зняте в Аушвіці відео

Представники музею Аушвіца в Освенцімі виступили з критикою на адресу американського конгресмена Клея Хіггінса, який під час відвідин музею записав п'ятихвилинне відео з колишньої газової камери, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

В опублікованому Хіггінсом п'ятихвилинному відео конгресмен переходить з одного приміщення музею в інше і говорить про звірства, які відбувалися в камерах концтаборів. В якийсь момент він заходить в одну з газових камер і розповідає, що в ній відбувалося.

"Ось чому наші військові повинні бути непереможними", - говорить Клей Хіггінс.

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У повідомленні музею у Twitter кажуть, що колишня газова камера - це не сцена, а історичне місце, де необхідно зберігати мовчання.

За словами представників музею, розмовляти в газових камерах вкрай небажано. Біля входу в музей розміщена пам'ятна дошка з написом, яка закликає відвідувачів зберігати мовчання.

"Кожен має право на особисте сприйняття [побаченого]. Однак, перебуваючи всередині газової камери, необхідно зберігати шанобливу тишу", - йдеться у заяві музею.

Деякі з користувачів Twitter та інших соціальних мереж дуже негативно сприйняли опубліковане конгресменом-республіканцем відео з газової камери.

Конгресмен поки не відреагував на критику. Відео, про яке йде мова, ще не видалено з його сторінок в соціальних мережах і доступно на його особистому веб-сайті.

Клей Хіггінс - колишній поліцейський, який вів щотижневу передачу про злочинність і роботі поліції на місцевому телебаченні. Хіггінс покинув правоохоронні органи через публікацію в інтернеті скандальних відеороликів.

У грудні минулого року він був несподівано обраний конгресменом від штату Луїзіана. Хіггінс - член Республіканської партії США.

Коментуючи терористичний напад на мосту в Лондоні, Хіггінс заявив, що християни перебувають у стані війни з "ісламським жахом" і закликав до "полювання на радикальних ісламістів".