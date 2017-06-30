Британця, який вдарив мусульманку по обличчю беконом, посадили на півроку

Суд в Лондоні засудив на шість місяців тюремного ув'язнення британця, який вдарив дівчинку-мусульманку шматком бекону, передає агентство АР.

За даними поліції, 36-річний Алекс Чиверс 8 червня підійшов до жінки та її доньки, одягнених у традиційний мусульманський одяг і почав їх ображати, висловлюючи ненависть до їх релігії. Потім Чиверс вдарив дівчину по обличчю шматком бекону.

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За заявою поліції, дівчинка не постраждала, але відчула шок. Очевидці знімали інцидент на камеру.

Магістратський суд Хайбері Корнер засудив зловмисника на 26 тижнів тюремного ув'язнення за напад і порушення громадського порядку. Також він має заплатити постраждалої 115 фунтів.

Як сообащл УНІАН, в США мусульманин подав позов на $100 мільйонів за піци зі свининою.