"Це наш президент, припиніть знущатися": скандальна американська актриса закликала змилуватися над Трампом

Американська актриса Ліндсі Лохан заступилася за президента США Дональда Трампа, закликавши користувачів мережі перестати знущатися над ним.

"Це наш президент. Припиніть знущатися над ним і почніть йому довіряти", - написала вона в Twitter.

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Актриса також зазначила, що у сім'ї Трампа добрі люди, а американцям не варто говорити погане про когось або без причини.

Актриса Ліндсі Лохан відома не стільки успішними роботами в кіно, скільки скандальною репутацією.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, Трамп почав війну з телеканалами, звинувачуючи їх у брехні.