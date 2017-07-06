"Це наш президент, припиніть знущатися": скандальна американська актриса закликала змилуватися над Трампом

15:43, 06 липня 2017
Світ
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Актриса також зазначила, що у сім'ї Трампа добрі люди, а американцям не варто говорити погане про когось або без причини.

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Американська актриса Ліндсі Лохан заступилася за президента США Дональда Трампа, закликавши користувачів мережі перестати знущатися над ним.

"Це наш президент. Припиніть знущатися над ним і почніть йому довіряти", - написала вона в Twitter.

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Актриса також зазначила, що у сім'ї Трампа добрі люди, а американцям не варто говорити погане про когось або без причини.

Актриса Ліндсі Лохан відома не стільки успішними роботами в кіно, скільки скандальною репутацією.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, Трамп почав війну з телеканалами, звинувачуючи їх у брехні.

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Теги: #Трамп#Ліндсі Лохан