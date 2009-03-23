Першим з російських політиків Обама прийняв Горбачова

Президент Сполучених Штатів Барак Обама і віце-президент США Джозеф Байден зустрілися в Білому домі з Михайлом Горбачовим. Їх бесіда відбулася у п`ятницю і тривала більше години. Про це повідомив помічник президента «Горбачов-фонда», який супроводжував його в поїздці.

Колишній президент СРСР Михайло Горбачов став першим російським політиком, якого прийняв новий глава держави США у Вашингтоні.

Йшлося про ситуацію в світі і двосторонні відносини напередодні призначеної на 1 квітня в Лондоні зустрічі Барака Обами з президентом Росії Дмитром Медведєвим. Президент США також цікавився внутрішньополітичним становищем у Росії.

Радіо Свобода