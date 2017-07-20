"Я повернусь": сенатор Маккейн розповів про своє лікування

Сенатор США Джон Маккейн, у якого медики виявили пухлину головного мозку, пообіцяв повернутися до роботи після лікування.

Про це повідомив його колега Ліндсі Грем, передаючи зміст розмови з Маккейном в середу ввечері, пише Assoсiated Press.

"Так, мені доведеться залишитися тут трохи довше, прийняти деякі процедури. Я повернусь", – процитував Грем Маккейна.

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Як повідомляв УНІАН, у сенатора США Джона Маккейна діагностували пухлину мозку. Раніше 80-річний сенатор переніс операцію з видалення пятисантиметрового згустку крові над лівим оком. Аналіз тканин показав, що у Маккейна первинна пухлина мозку, відома як гліобластома.

За словами лікарів, Маккейн добре відновлюється після операції, а його стан здоров'я в цілому відмінний. Лідер сенатської більшості Мітч Макконнелл назвав Маккейна героєм і заявив, що чекає його повернення в Вашингтон.

"Ми всі з нетерпінням чекаємо повернення цього американського героя найближчим часом", - наводить Reuters заяву Макконелла.