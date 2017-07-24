Туреччина відкликає список німецьких компаній, нібито причетних до тероризму

Уряд в Анкарі відмовився від підозр щодо німецьких компаній, що потрапили в чорний список організацій, що підтримують тероризм. Про це 24 липня міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив у телефонній розмові своєму німецькому колезі Томасу де Мезьеру, як повідомляє DW.

В список була включена 681 організація з Німеччини. Причиною появи цього списку названо "непорозуміння" в турецькій поліції, повідомляє журнал Der Spiegel.

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"Антитерористичний список" Анкара направила в Берлін через Інтерпол в травні 2017 року. Серед компаній, що ввійшли в нього, згадувалися такі промислові гіганти, як BASF і Daimler.

У розмові з Томасом де Мезьером Сулейман Сойлу підкреслив, що стосовно німецьких компаній не проводилося і не буде проводитися ніяких розслідувань.