Туреччина передала Німеччині оновлений список ймовірних пособників тероризму

Уряд Туреччини передав владі ФРН новий список передбачуваних посібників тероризму, в якому вперше значаться і німецькі фірми. Про це у середу, 19 липня, повідомляє онлайн-видання газети Die Zeit, констатуючи, що Туреччина тим самим розширює висунуті звинувачення і знову посилює тон у відносинах з Німеччиною, як пише DW.

Як повідомляє видання, у списку, який був переданий Федеральному відомству по кримінальних справах ще кілька тижнів тому, значаться 68 юридичних та фізичних осіб. Всі вони, за твердженням турецьких властей, підтримують зв'язки з рухом радикального проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в тероризмі і організації спроби путчу влітку 2016 року.

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У список потрапили не тільки такі великі німецькі концерни, як Daimler і BASF, але і нічна закусочна, і кіоск з продажу шаурми у федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія. Джерела в уряді ФРН назвали цей список абсурдним та сміховинним. Відомство з кримінальних справ запросило у турецьких властей додаткову інформацію, проте так і не отримало відповіді.

На початку липня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в інтерв'ю тижневику Die Zeit заявив, що Анкара передала Німеччині 4500 досьє на ймовірних прихильників Гюлена, і зажадав від ФРН "видати цих терористів Туреччині". "Поки ви цього не зробите, Туреччина буде вважати Німеччину країною, що захищає терористів", - сказав Ердоган.