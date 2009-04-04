НАТО підтвердило бухарестські принципи щодо України та Грузії

Лідери НАТО підтвердили визначені на саміті в Бухаресті принципи щодо України та Грузії.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам міністр оборони Польщі Богдан КЛІХ.

“Підтверджені принципи, визначені в Бухаресті”, - сказав він.

Інших деталей польський міністр не надав.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2008 року на саміті НАТО в Бухаресті лідери країн-членів Альянсу схвалили принципове рішення щодо того, що в майбутньому Україна та Грузія мають стати членами НАТО. Водночас для цього обидві країни мають здійснити необхідні реформи, а також сприяти підвищенню рівню підтримки вступу до НАТО серед населення.