У Санкт-Петербурзі напали на учасників ЛГБТ-маршу, застосували перцевий газ

В Росії у Санкт-Петербурзі в Росії люди спортивної статури розпили перцевий газ проти учасників ЛГБТ-прайду після завершення заходу, передає петербурзька інтернет-газета "Фонтанка".

Повідомляється, що ще до завершення акції біля місця проведення мітингу почали збиратися молоді люди спортивної статури, однак поліція не підпускала їх до учасників заходу.

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Видання із посиланням на свого кореспондента повідомляє, що, коли активісти та журналісти переходили 2-й Садовий міст біля Марсового поля, на них накинулися молоді люди в спортивних костюмах і розпилили в обличчя перцевий балончик.

Одну з постраждалих госпіталізували через травму очей. Зазначається, що поліція в момент нападу була по іншу сторону моста, однак спроби затримати порушників не зробила.

За фактом події потерпілі звернулися в поліцію. Лікарі "швидкої" працювали на місці.

Як повідомляв УНІАН раніше, 9 липня, у київському кафе на вулиці Пушкінській, де проходила лекція на тему трансгендерності за підтримки проекту Sex Education Week, напали на спікера, організаторів та учасників заходу. В приміщення увірвалися 10 чоловік в масках, з газовими балонами і токсичними чорнилом. З образливими вигуками вони закидали учасників чорнилом, після чого атакували присутніх за допомогою газових балонів, йдеться у повідомленні.