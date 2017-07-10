У центрі Києва невідомі напали на учасників лекції про трансгендерів

У неділю, 9 липня, у київському кафе на вулиці Пушкінській, де проходила лекція на тему трансгендерності за підтримки проекту Sex Education Week, напали на спікера, організаторів та учасників заходу, повідомляється на сторінці проекту у Facebook.

В приміщення увірвалися 10 чоловік в масках, з газовими балонами і токсичними чорнилом. З образливими вигуками вони закидали учасників чорнилом, після чого атакували присутніх за допомогою газових балонів, йдеться у повідомленні.

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Організаторам вдалося виштовхнути нападників з приміщення, вони почали тікати.

Один з організаторів наздогнав нападників поблизу станції метро Хрещатик, там у ситуацію втрутилася поліція і затримала кількох осіб.

«Затриманих підтримувала група людей, які перешкоджати поліцейському автомобілю при спробі доставити нападників до відділку», — повідомили у Sex Education Week.

За даними проекту, затриманих відвезли до відділку поліції, однак згодом, після втручання у ситуацію двох депутатів, нападників відпустили.

Одного з постраждалих внаслідок нападу госпіталізували.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня після "Маршу рівності" у Києві кількох учасників акції побили.