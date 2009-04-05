Оприлюднені результати exit-polls у Молдові

Згідно з оприлюдненими результатами exit-polls, на парламентських виборах, що пройшли 5 квітня 2009 р. в Молдові, перемогу отримала Партія комуністів Молдавії.

За даними опитувань, проведених на виході з виборчих дільниць, за неї проголосували 44,7% виборців.

За Ліберально-демократичну партію Молдови свої голоси віддали 14%, Ліберальну партію - 14,05%. Згідно з даними exit-polls, Альянс "Наша Молдова" підтримали 9,9% опитаних виборців. Решта учасників виборів, за даними опитувань, не подолали 6-відсотковий виборчий поріг, встановлений для партій, і 3-процентний бар`єр - для незалежних кандидатів.

Опитування проводилося на 200 виборчих дільницях країни, похибка - 1%. Оприлюднення попередніх результатів виборів до парламенту очікується вранці 6 квітня.

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