Під час землетрусу в Італії загинула восьмирічна українка
17:56, 07 квітня 2009Світ
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|Василь КИРИЛИЧ
Як повідомив УНІАН речник МЗС Василь КИРИЛИЧ, відповідне повідомленні надійшло до МЗС України у телефонному режимі.
Мати загиблої дитини з тілесними ушкодженнями госпіталізована до однієї з італійських лікарень, де їй надається необхідна медична допомога.
У зв’язку з отриманою інформацією Посольству України в Італії доручено у терміновому порядку встановити зв’язок з потерпілою громадянкою України, надати необхідне сприяння і допомогу, а також забезпечити перевезення тіла загиблої дитини в Україну для поховання.
Справа перебуває на контролі в Посольстві України в Італії та в МЗС України.
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