США схвалили продаж Румунії систем залпового вогню HIMARS на 1,25 мільярда доларів

Державний департамент США схвалив продаж Румунії американських реактивних систем залпового вогню HIMARS і пов’язаного з ними обладнання на суму в 1 мільярд 250 мільйонів доларів, повідомили у Вашингтоні. Про це пише Радіо Свобода.

Як мовиться в повідомленні Агентства співпраці США в галузі оборони і безпеки, метою є "підтримати зовнішньополітичні цілі і цілі національної безпеки США шляхом допомоги в поліпшенні безпеки союзника в НАТО".

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За повідомленням, інформацію про пропонований продаж Пентагон спрямував до Конгресу в четвер. Як правило, такі пропозиції про надання озброєнь союзникам у НАТО розглядаються в Конгресі США протягом 15 днів.

Зазначається, що Держдепартамент схвалив прохання Румунії про 54 пускові установки легких реактивних систем залпового вогню HIMARS, таку ж кількість машин для перезарядки і ще стільки ж тактичних вантажівок для транспортування ракет, понад 200 ракет різних типів, а також іншу техніку й обладнання для цих систем. Також у допомогу на згадану суму входить навчання роботі з цими установками, надання груп підтримки американських фахівців тощо.

Надання цих озброєнь Румунії "посилить її обороноздатність і допоможе запобігати регіональним загрозам", заявили в Агентстві співпраці США в галузі оборони і безпеки.