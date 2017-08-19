США схвалили продаж Румунії систем залпового вогню HIMARS на 1,25 мільярда доларів
Держдепартамент схвалив прохання Румунії про 54 пускові установки легких реактивних систем залпового вогню HIMARS.
Державний департамент США схвалив продаж Румунії американських реактивних систем залпового вогню HIMARS і пов’язаного з ними обладнання на суму в 1 мільярд 250 мільйонів доларів, повідомили у Вашингтоні. Про це пише Радіо Свобода.
Як мовиться в повідомленні Агентства співпраці США в галузі оборони і безпеки, метою є "підтримати зовнішньополітичні цілі і цілі національної безпеки США шляхом допомоги в поліпшенні безпеки союзника в НАТО".
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За повідомленням, інформацію про пропонований продаж Пентагон спрямував до Конгресу в четвер. Як правило, такі пропозиції про надання озброєнь союзникам у НАТО розглядаються в Конгресі США протягом 15 днів.
Зазначається, що Держдепартамент схвалив прохання Румунії про 54 пускові установки легких реактивних систем залпового вогню HIMARS, таку ж кількість машин для перезарядки і ще стільки ж тактичних вантажівок для транспортування ракет, понад 200 ракет різних типів, а також іншу техніку й обладнання для цих систем. Також у допомогу на згадану суму входить навчання роботі з цими установками, надання груп підтримки американських фахівців тощо.
Надання цих озброєнь Румунії "посилить її обороноздатність і допоможе запобігати регіональним загрозам", заявили в Агентстві співпраці США в галузі оборони і безпеки.