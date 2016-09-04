Американські війська застосували проти ІД у Сирії ракетні системи HIMARS
Удари нанесли з території Туреччини.
Американські військові завдали ударів по об'єктах ІДІЛ у Сирії неподалік від турецького кордону з реактивних систем залпового вогню HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). Про це у Twitter повідомив спеціальний представник президента США в антиіділівській коаліції Бретт Макгарк.
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"Сили США нанесли удар по об'єктах «Ісламської держави» у Сирії біля кордону Туреччини минулої ночі з нещодавно розгорнутих систем HIMARS", - написав Макгарк 3 вересня.
"Американські системи HIMARS на місці і у дії. Останній крок у спільній боротьбі США та Туреччини проти ІД", - йдеться у повідомленні посольства США у цій же соцмережі.
Як писав УНІАН, американські системи HIMARS мали прибути до Туреччини в травні.
U.S. forces struck #ISIL targets near #Turkey's border in #Syria last night via newly deployed HIMARS system. https://t.co/qQeQ35aicp#ISIS— Brett McGurk (@brett_mcgurk) September 3, 2016
Розміщення даних установок було частиною стратегії, спрямованої на блокування території навколо сирійського міста Манбідж. Це мало позбавити бойовиків "Ісламської держави" логістичного маршруту, який вони використовували для постачання матеріалів і нових бойовиків. Наразі Манбідж звільнено від бойовиків «Ісламської держави».
Система HIMARS може вести вогонь на відстані до 300 кілометрів.