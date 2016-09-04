Американські війська застосували проти ІД у Сирії ракетні системи HIMARS

Американські військові завдали ударів по об'єктах ІДІЛ у Сирії неподалік від турецького кордону з реактивних систем залпового вогню HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). Про це у Twitter повідомив спеціальний представник президента США в антиіділівській коаліції Бретт Макгарк.

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"Сили США нанесли удар по об'єктах «Ісламської держави» у Сирії біля кордону Туреччини минулої ночі з нещодавно розгорнутих систем HIMARS", - написав Макгарк 3 вересня.

"Американські системи HIMARS на місці і у дії. Останній крок у спільній боротьбі США та Туреччини проти ІД", - йдеться у повідомленні посольства США у цій же соцмережі.

Як писав УНІАН, американські системи HIMARS мали прибути до Туреччини в травні.

Розміщення даних установок було частиною стратегії, спрямованої на блокування території навколо сирійського міста Манбідж. Це мало позбавити бойовиків "Ісламської держави" логістичного маршруту, який вони використовували для постачання матеріалів і нових бойовиків. Наразі Манбідж звільнено від бойовиків «Ісламської держави».

Система HIMARS може вести вогонь на відстані до 300 кілометрів.