Фігурант справи про теракти в Каталонії розповів про плани імама підірвати себе в Барселоні

Передбачуваний організатор терактів в Каталонії імам Абделбакі ес-Сатті планував підірвати себе біля монумента в Барселоні.

Про це в суді розповів передбачуваний учасник терористичної групи Мохамед Хулі Чемлаль, повідомляє Associated Press з посиланням на джерело, передає Медуза.

Про який пам'ятник йде мова, не уточнюється. За даними агентства, Чемлаль розповів, що серед цілей терористів були монументи і церкви.

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Чемлаль також заявив, що ес-Сатті загинув під час вибуху в будинку у Альканарі, де злочинці намагалися виготовити бомби. Сам він був поранений під час вибуху. Він і інший фігурант справи Дрісс Укабір назвали імама ес-Сатті ідеологом осередку.

Укабір в суді визнав, що саме він орендував використаний в ході теракту автомобіль (раніше він стверджував, що це зробив з його допомогою документів брат), однак він думав, за його словами, що фургон був потрібен для переїзду. Він і ще два фігуранта справи не визнали себе частиною терористичного осередку, повідомляє Associated Press.

Суд постановив заарештувати Чемлаля і Укабіра і продовжив термін затримання 34-річному Салах ель-Карібу. Четвертого затриманого Мохамеда Ааллу (власника машини, використаної терористами в Камбрільсі) суд постановив звільнити з-під варти через недостатність доказів його участі в групі.