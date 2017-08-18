Підозрюваний у теракті в Барселоні повідомив у поліцію про крадіжку документів

Дріс Укабір Сопрано, якого раніше назвали підозрюваним у скоєнні теракту в Барселоні, з'явився до поліцейської дільниці іспанського муніципалітету Ріпол (провінція Жирона, Каталонія) та повідомив про крадіжку в нього документів. Про це пише РБК з посиланням на La Vanguardia.

Чоловік, вказує видання, вирішив прийти в поліцію після того, як побачив свої фотографії в ЗМІ. Мер Ріполя Жорді Мунель запевнив видання, що Укабір з'явився в дільницю, щоб пояснити, що його документи вкрали, а сам він на момент теракту перебував у Ріполі. Мер додав, що чоловік добре відомий в місті.

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Наразі правоохоронці встановлюють, чому Укабір вчасно не повідомив органи про зникнення документів. За попередніми даними, їх міг вкрасти молодший брат Укабіра, 18-річний Мусу, який живе в Барселоні і міг брати участь у скоєнні теракту. Підозра про те, що саме молодший брат Укабіра причетний до крадіжки документів і до самого теракту підтвердила виданню колишній мер муніципалітету і депутат місцевої конгресу Тереза Жорду.

Раніше видання El Pais та інші іспанські ЗМІ публікували фотографію Дрісса Укабіра, вихідця з Північної Африки, який народився у французькому Марселі і проживає в Ріполі, і називали його затриманим за підозрою у скоєнні теракту в Барселоні.