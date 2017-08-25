В Афганістані невідомі атакували мечеть, загинули понад 20 осіб

Міністерство охорони здоров'я Афганістану заявило про більш ніж 20 жертв нападу на мечеть в Кабулі, передає 112.ua.

"Міністерство охорони здоров'я повідомило, що понад 20 людей було вбито і понад 35 осіб отримали поранення в результаті нападу на мечеть", - йдеться в повідомленні, яке передають афганські ЗМІ.

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За словами чиновників, терорист-смертник вибухнув біля воріт шиїтської мечеті в столиці Афганістану. У той же час інші бойовики штурмували будівлю.

Відповідальність за напад поки не взяла жодна терористична організація. Очевидці заявляють, що нападники кидали гранати.

"Спочатку терорист-смертник відкрив вогонь і вбив 2 охоронців біля входу в мечеть, а потім вони увійшли всередину. Деякі люди встигли вибігти з мечеті, в тому числі і жінки, але 4 нападники змогли увійти в мечеть", - заявив один з очевидців.