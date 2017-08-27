В Азербайджані через вибух на військовому складі "Гради" полетіли в навколишні будинки

На військовому складі в селищі Гілязи Хизинського району Азербайджану стався вибух. Інформацію про вибух підтвердили в міноборони країни, передає РБК.

За даними ЗМІ, очевидці стверджують, що в результаті вибуху в навколишні будинки потрапили ракети системи «Град», що зберігалися на складі. У результаті у селі загорілися два будинки.

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Інформація про загиблих і постраждалих поки відсутня. Для гасіння пожежі до місця вибуху направлені пожежні розрахунки.

ЗМІ також повідомляють, що в результаті вибуху виявилася перекрита магістраль Баку - Губа, яка веде до кордону з Росією. Екстрені служби ведуть евакуацію місцевих жителів.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2017 в результаті детонації складів з боєприпасами в Балаклії Харківської області сталася пожежа. Снаряди розлетілися в радіусі до 10 км. Було пошкоджено декілька будівель. Загинула одна людина.