Радбез ООН сьогодні збирається на екстрене засідання щодо КНДР

Екстрене засідання Радбезу ООН, скликане через запуск Північною Кореєю балістичної ракети середньої дальності Хвансон-12, пройде сьогодні увечері, повідомляє Reuters з посиланням на дипломатів.

Запущена Пхеньяном ракета пролетіла над територією Японії, над островом Хоккайдо.

Читайте такожЯпонія закликала ООН провести термінову зустріч після загрозливого запуску ракети КНДРНа початку серпня Рада Безпеки ООН посилила санкції відносно КНДР. Японський прем'єр Сіндзо Абе заявив, що згоден ще посилити тиск на КНДР. Про це він говорив з президентом США Дональдом Трампом після сьогоднішнього запуску. Трамп у свою чергу заявив, що він «на 100% з Японією» і готовий продемонструвати сувору прихильність її обороні.

За даними Національної розвідувальної служби Сеула, є ознаки підготовки КНДР до нового ядерного випробування на підземному випробувальному полігоні Панги-рі до 9 вересня, передає CNN. У цей день у Північній Кореї відзначають День утворення народного уряду або день проголошення нації.