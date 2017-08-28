У КНДР готуються до шостого випробування ядерної зброї - ЗМІ

У Північній Кореї імовірно готуються готові до шостого випробування ядерної зброї. Про це повідомляє CNN із посиланням на Національну розвідувальну службу Сеула.

Видання зазначає, що південнокорейська розвідка виявила активність, яка свідчить про те, що в тунелі №4 готуються до відновлення будівельних робіт, припинених в 2016 році.

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"Національне агентство розвідки Сеула розповіло південнокорейським депутатам на закритій парламентській сесії, що виявило ознаки того, що Північна Корея готується до ще одного ядерного випробування на своєму підземному випробувальному полігоні Пунгері", - пише видання.

Як повідомляв УНІАН раніше, Північна Корея в суботу, 26 серпня, здійснила запуск ракет у бік Японії. Кілька ракет малої дальності пролетіли в північно-східному напрямку близько 250 кілометрів і впали у Японське море.

Тихоокеанське командування армії США зазначило, що КНДР запустила три балістичні ракети малої дальності. Усі три ракети вийшли з ладу у польоті, одна з них вибухнула майже відразу після запуску