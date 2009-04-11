У Росії узаконили день Жовтневої революції

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав Федеральний закон «Про внесення зміни до статті 11 Федерального закону «Про дні військової слави і пам`ятні дати Росії», повідомляє Газета.Ru, посилаючись на сайт Кремля.

Згідно із змінами, у Росії з`явилися наступні пам`ятні дати: 29 червня - День партизан і підпільників; 25 січня - День російського студентства; 12 квітня - День космонавтики; 22 червня - День пам`яті і скорботи - день початку Великої Вітчизняної війни (1941 рік); 3 вересня - День солідарності у боротьбі з тероризмом; 7 листопада - День Жовтневої революції 1917 року; 9 грудня - День Героїв Вітчизни; 12 грудня - День Конституції Російської Федерації.