Балтійський флот будуватиме Північний газопровід

Міністр оборони Росії Сергій Іванов повідомив, що кораблі Балтійського флоту братимуть участь у будівництві Північно-Європейського газопроводу.

Зокрема, судна Балтійського флоту займуться визначенням координат для укладання труб, а також забезпечуватимуть, за словами міністра оборони, "екологічні норми і метеопрогноз на всьому маршруті виконуваних робіт". Іванов заявив, що ""Газпром" - одна з провідних компаній миру, але й він не має свого флоту, і я не думаю, що його треба йому створювати".

Варто зазначити, що свою заяву Сергій Іванов зробив після того, як 25 жовтня під час "Прямої лінії" з громадянами президент Росії Володимир Путін заявив, що в будівництві ПЄГ візьме участь військово-морський флот. За словами керівника держави "краще військових моряків ніхто не знає про те, що робиться на дні Балтійського моря".

Наприкінці серпня 2006 року "Газпром" і німецькі компанії E.ON і BASF підписали остаточну угоду за проектом ПЄГ. Трубопровід протягнутий дном Балтійського моря, з`єднає російський Виборг з німецьким Грайсвальдом.

Лента.ру