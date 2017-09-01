Кандидатом у президенти Росії може стати жінка

В адміністрації президента Росії задумалися про те, щоб спаринг-партнером головного кандидата у президенти стала жінка. Про це розповіли "Ведомостям" співрозмовники в адміністрації і близькі до неї експерти.

Розглядається 5-7 кандидатур, серед яких три – зі "Справедливої Росії": голова Соціал-демократичного союзу жінок Росії Наталія Велика, лідер Національного батьківського комітету Ірина Волинець і член центральної ради партії Ірина Петеляєва, кажуть кілька співрозмовників, близьких до адміністрації президента РФ.

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Узгоджена кандидатура жінки, яка не перебуває у жодній партії, знає інша людина, близька до адміністрації. Ідеальний варіант – Ксенія Собчак, демонструє образ сучасної молодої жінки, яка хотіла б піти у політику, міркує ще один співрозмовник, близький до адміністрації: розумна, яскрава, цікава, але не у всьому відповідає образу типової російської жінки, питання – чи зважиться вона.

Жінки досі двічі були кандидатами у президенти: у 2000 році нинішній голова Центрвиборчкому Елла Памфілова ("Громадянська гідність") набрала 1,01% голосів, а в 2004 р. Ірина Хакамада (Союз правих сил) – 3,84%. Технологи, які працюють над президентською кампанією та брали участь ще у виборах-2004, не можуть запропонувати нічого нового, констатує близька до адміністрації Путіна людина.

Участь жінки у виборах 2018 року передбачена: треба якось урізноманітнити сценарій, вибудувати хоч якусь драматургію, каже політолог Костянтин Калачов. На його думку, кандидатка повинна бути людиною, здатною на імпровізацію, самостійність, демонстративно некерованою, тому найбільш перспективні член Ради Федерації Олена Мізуліна й депутат Наталія Поклонська.

Як повідомляв УНІАН, у Кремлі хочуть максимально відстрочити старт виборчої кампанії Володимира Путіна, перенісши його на кінець року. Тому на "Прямій лінії" глава держави не оголосив про висування, а лише позначив теми майбутньої кампанії.