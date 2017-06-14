"Пряма лінія з Путіним": російський президент не дасть відповіді на головне питання

"Пряма лінія з Путіним" пройде у четвер, 15 червня. В останні роки захід традиційно проводили у квітні, і тільки в цьому році перенесли на два місяці вперед. Опитані Дождем експерти тоді пов'язували рішення з тим, що Кремль, в тому числі, хоче встигнути сформулювати порядок президентської кампанії до моменту спілкування глави держави з народом.

Очікується, що тема виборів президента дійсно буде порушена під час "Прямої лінії", повідомили виданню три джерела, ознайомлені з ходом підготовки заходу. Але глава російської держави не дасть відповіді на головне питання — чи буде він балотуватися на четвертий термін, випливає зі слів співрозмовників.

"Найближчим часом він буде уникати прямої відповіді на це питання", — підтверджує інший співрозмовник Дождя, близький до Кремля. Останній раз Путіна запитували про плани брати участь у виборах на початку червня під час Петербурзького міжнародного економічного форуму. Президент РФ пообіцяв відповісти на питання, "коли буде час".

У Кремлі обговорюють терміни того, коли Путін міг би оголосити про плани піти на четвертий термін. Це відбудеться не раніше осені, стверджують всі опитані співрозмовники, близькі до Кремля. Але найімовірніше це відбудеться ще пізніше — в грудні, стверджує один зі співрозмовників, які брали участь в обговоренні питання. Грудень — це крайній термін: вибори президента призначені на березень, і в грудні вже має стартувати офіційна кампанія.

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Головна причина бажання відтягнути старт оголошеної кампанії — боязнь допустити фальстарт й зіграти на руку опозиції, стверджують співрозмовники. "У старті кампанії зацікавлений тільки один — Олексій Навальний, він хотів би почати атаку на владу в рамках кампанії. Владі ж невигідно повідомляти про висунення свого кандидата й тим самим одразу ставити його під удар", — пояснює ще одна людина, близька до адміністрації Путіна.

Але влада буде періодично надсилати еліті та суспільству сигнали про те, що Путін піде на вибори, додає співрозмовник, близький до президентської адміністрації. Як приклад він наводить заяву спікера Держдуми В'ячеслава Володіна, який у вівторок повідомив, що Путін — єдиний кандидат.

Організатори спілкування з народом 15 червня врахували, що це — остання "Пряма лінія" перед виборами, каже співрозмовник, ознайомлений з її сценарієм. За його словами, в цьому році глава держави буде менше спілкуватися з експертами в студії й буде більше відповідати на питання, які прості громадяни будуть ставити під час включень, за допомогою дзвінків і знятих заздалегідь на відео.

Але гості в студії теж будуть, за традицією вони задають заздалегідь заготовлені запитання. У цьому році, як і в минулі, з учасниками також детально розглядали питання, розповідає співрозмовник, близький до підготовки "Прямої лінії".

Одне з питань стосуватиметься молоді, розповідає співрозмовник. За його словами, ця тема буде однією з важливих частин передвиборної кампанії президента. Вона стала особливо актуальною з початком весняних протестів. Традиційно прозвучить багато соціальних питань, а також тим, пов'язаних з якістю доріг.

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков на питання Дождя щодо теми "Прямої лінії", у тому числі про питання президенту про участь у виборах, відповів: "Не знаю".