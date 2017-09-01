Відтепер китайців почнуть карати за неповагу до гімну

Жителів КНР будуть карати за неповагу до національного гімну країни — пісні «Марш добровольців». Про це повідомляє Channel News Asia з посиланням на прийнятий закон.

Відтепер гімн заборонено використовувати в рекламі та в якості фонової музики, а також вмикати на похоронах і в інших неналежних випадках. Не можна також виконувати пародійні або спотворені версії. Якщо гімн виконується під час публічного заходу, всім відвідувачам належить встати і співати його. За порушення положень нового закону можна потрапити під адміністративний арешт на строк до 15 діб.

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Мета правового акту — «захистити честь національного гімну», «пропагувати патріотизм» і «заохотити базові соціалістичні цінності».

Схожі закону положення будуть інкорпоровані в законодавство спеціальних адміністративних районів Гонконг і Макао.