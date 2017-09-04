У партії Меркель повідомили про хакерську атаку напередодні виборів, підозрюють РФ

Високопоставлений політик з консервативної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) канцлера Німеччини Ангели Меркель заявила, що її сайт зламали у неділю. Про це пише Politico.

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Лідер ХДС у землі Рейнланд-Пфальц Юлія Клекнер заявила в Twitter: "Сьогодні мою домашню сторінку атакували хакери - з привітом з Росії. [Як], чи це стосується це виборів".

Речник ХДС повідомив про приблизно 3000 електронних адрес, що вимагали несанкціонованого доступу до прав адміністратора веб-сайту Клокнер. За його словами, ймовірно, листи були відправлені з російського сервера, але залишається неясним, хто стоїть за цим нападом.

Heute massive Hackerangriffe auf meine Homepage - mit Grüßen aus Russland. Ob das was mit der Wahl zu tun hat ... — Julia Klöckner (@JuliaKloeckner) September 3, 2017

Після "масивних і скоординованих" хакерських атак на виборчі штаби Макрона та Клінтон німецькі спецслужби застерігають, що у Росія може спробувати вплинути на виборчу кампанію до Бундестагу.